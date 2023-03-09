"175 توقيعاً نيابياً".. رئيس كتلة الاشراقة يطالب بتفعيل منظومة التصويت الالكتروني داخل البرلمان (وثائق)

السومرية نيوز - سياسة



طالب رئيس كتلة الاشراقة وصوت المستقلين النيابي حيدر محمد كاظم المطيري، اليوم الخميس، بتفعيل منظومة التصويت الالكتروني داخل قبة مجلس النواب العراقي، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدل.



وبحسب وثيقة صادرة من المطيري، فان "عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتفعيل منظومة التصويت الالكترونية داخل قاعة انعقاد جلسات مجلس النواب، تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة وعدم ضياع الوقت في احتساب الأصوات". الوثائق ادناه: