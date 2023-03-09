السفارة اللبنانية تصدر توضيحا بشأن حادثة الطلاب العراقيين في بيروت

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تود السفارة اللبنانية في العراق الايضاح بأن التدافع الذي حصل مع الطلاب والطالبات امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت وبينهم طلاب عراقييون اعزاء والذي جاء بعد عودة الموظفين في الوزارة الى العمل بعد اضراب عام نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان هو امر مرفوض وذات موضع متابعة وتحقيق على اعلى المستويات من قبل رئيس الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالامر".واضافت :" وفي هذا السياق وتعبيرا علن الاهتمام الرسمي عالي المستوى تبلغت هذه السفارة من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر وزير العمل اللبناني بأنه سيستقبل خلال الساعات القليلة المقبلة الطلاب العراقيين في مكتبه في القصر الحكومي تأكيدا على حفظ كرامتهم ورعايتهم وللأعراب لهم ان ما تعرضوا له هو امر غير مقبول، وسيتم معالجته وتجنب تكراره ووضعهم في صورة المساعي لمتابعة اتمام معاملاتهم ومعادلة شهاداتهم الدراسية ضمن افضل الشروط وبالسرعة القصوى الممكنة".وفي وقت سابق، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين.