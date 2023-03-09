السوداني ورشيد يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء التباحث في أهم الأوضاع والقضايا والملفات على المستوى الوطني، وأبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها الساعية إلى تعزيز الاقتصاد، وأهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، الذي يصبّ في تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين".وشهد اللقاء، بحسب البيان "استعراض الأولويات التي اعتمدتها الحكومة من أجل الارتقاء بالأحوال المعاشية والخدمية لعموم العراقيين في جميع المحافظات".