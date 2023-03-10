الحلبوسي يتوجه إلى البحرين

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "توجه إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين؛ للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي".