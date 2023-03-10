مستشار السوداني بشأن الاتفاق السعودي – الايراني : يسهم في استقرار المنطقة

وقال الشمري في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، :"نبارك الاتفاق الذي توصل اليه جيراننا الاحبة المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية".واضاف:"الدبلوماسية المعتدلة تؤسس علاقات متينة وتسهم في استقرار المنطقة وانعكاسه على السلم العالمي".واشار الى ان "العراق لعب دوراً محورياً وبدينامية متوازية في تقريب وجهات النظر بين الدولتين الصديقتين".