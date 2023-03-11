الأعرجي بشأن الاتفاق السعودي – الإيراني: انعكاساته ستكون إيجابية على العراق

السومرية نيوز – سياسة



ثمن مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، الجهود العراقية والعمانية والصينية التي توجت بالاتفاق بين السعودية وإيران، مؤكداً أن الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل النزاعات بين الأصدقاء.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، "نثمن الجهود العراقية والعمانية والصينية التي توجت بالاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران".



وأضاف "اننا على يقين كامل بالانعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الاتفاق على العراق والمنطقة والعالم أجمع"، مشيرا الى ان "الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء".