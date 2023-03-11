اللجنة الاولمبية العراقية تنتخب عقيل مفتن نائبا اول للمكتب التنفيذي

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرت في مقر اللجنة الاولمبية العراقية بالعاصمة بغداد، الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذي للجنة للمناصب الشاغرة النائب الاول والثاني والثالث".واضافت ان "نتائج الانتخابات اسفرت بعد تصويت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية عن فوز عقيل مفتن بمنصب النائب الاول ، وسمير الموسوي لمنصب النائب الثاني ، وزياد حسن لمنصب النائب الثالث".وتابعت :"الانتخابات التكميلية شهدت تنافساً على منصب النائب الأول بين خالد گبيان وعقيل مفتن، وعلى منصب النائب الثاني سمير الموسوي ومهدي شواي، وعلى منصب النائب الثالث زياد حسن وخليل ياسين"، مشيرة الى ان "التجمع حضره حيدر فرمان مراقباً معتمداً من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي".واوضحت :"كان يشغل المناصب الثلاثة قبل اعفائهم ، لمنصب النائب الاول اياد نجف الذي أُبعد بعد تقديم استقالته من المنصب، بينما أُبعد النائب الثاني حيدر الجميلي والنائب الثالث أحمد حنون من منصبيهما بالمكتب التنفيذي للأولمبية بتصويت من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية".