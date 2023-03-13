لمناقشة قانون الموازنة.. مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني".وأضاف، أن "الجلسة تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".