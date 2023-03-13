العراق وإيران يبحثان ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أكد على ضرورة تذليل العقبات للوصول الى تفاهمات جدية وعاجلة بشأن ملف المياه والكهرباء وتوسيع التبادل التجاري، فضلاً عن تأمين الحدود وتنشيط الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والنيابية ".وأضاف: "رحب النائب الأول بعودة العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ، والمملكة العربية السعودية واثرها ايجاباً في خدمة مصالح الشعبين و المنطقة ، وعامل استقرار للأوضاع في عموم الشرق الأوسط".من جانبه ثمنّ الوفد الايراني "دور العراق في تسهيل استئناف العلاقات مع السعودية، مؤكداً ان نمو العراق وازدهاره يسهم في تعزيز أمن المنطقة ، فيما قدّم دعوة للنائب الأول لزيارة طهران لتعميق التعاون وتبادل الخبرات ، شاكراً للعراق حكومة وشعباً على حسن استقبال الضيوف في الزيارات المليونية".