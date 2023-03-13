نائب: اتفاق السعودية وإيران يحمل مضامين للشرق الاوسط

وقال البولاني في بيان، إن "مصالحة السعودية وايران مهمة، لانها تطوي صفحة الخلاف والتوتر، في وقت تتطلع شعوب المنطقة الى الاستقرار والتنمية".وأضاف أن "اتفاق الطرفين يحمل مضامين ايجابية لامن واستقرار الشرق الاوسط برمته بعيدا عن سياسة المحاور".وأعلنت إيران والسعودية في (10 آذار 2023)، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.