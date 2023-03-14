توصيات عديدة.. السومرية تنشر نص البيان الختامي لمؤتمر العراق للمناخ

وجاء في البيان الذي تلقته السومرية نيوز، انه "برعاية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتنسيق مع الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية وبعثة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، انعقد في محافظة البصرة مؤتمر (العراق للمناخ) تحت عنوان (مناخنا حياة) للفترة من 12-13 اذار 2023".واضاف ان "المؤتمر افتتح بكلمة لرئيس مجلس الوزراء الذي أكد على ان "انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت وفي محافظة البصرة هو رسالة اهتمام استثنائية من الحكومة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ورسالة الى المجتمع الدولي والمنظمات وصناديق التمويل الدولية لدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ ما جاء في وثيقة المساهمة الوطنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والاستفادة من آليات التمويل الدولية واتخاذ إجراءات حكومية ومجتمعية لرفع مستوى الوعي بأهمية التغيرات المناخية".وتابع انه "على هامش المؤتمر انعقدت ست جلسات تخصصية شارك فيها مسؤولين وخبراء عراقيين وأجانب تناولت أولويات التحديات البيئية في العراق والتمويل الدولي والمساهمة الوطنية المحددة ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم العمل المناخي والشحة المائية وجلسة خاصة عن التحديات المناخية في محافظة البصرة حيث أوصى المؤتمرون بالتالي:• يتبنى المؤتمر ما ورد في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء من مضامين مهمة لتكون منهاج العمل المناخي والبيئي للعراق.• ان المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية بل اصبح قضية تنمية وامن أساسية للجيل الحالي والاجيال القادمة.• عكست الحكومة العراقية التزاما باتخاذ جميع التدابير الازمة للتأكد من اعمام مفاهيم تغير المناخ في جميع القطاعات والسياسات الرئيسية وسبل تنفيذها.• دعوة مجلس النواب الموقر لتخصيص ميزانية وطنية لتغير المناخ في عام 2023 للبدء بتنفيذ أولويات المساهمة المحددة وطنيا.• العمل على تطوير آلية تنسيق مؤسسي شاملة مع أدوار ومسؤوليات واضحة لكل وزارة وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لتغير المناخ.• تعزيز النهج التشاركي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات الامم المتحدة والبنك الدولي والكيانات الدولية الاخرى لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ، مما سيفعل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ هذه الالتزامات.• دعوة لجنة الصحة والبيئة النيابية كصانع تغيير رئيسي في جميع الفعاليات التي يشارك فيها العراق في اعمام تغير المناخ في الانشطة والفعاليات التشريعية والتخطيطية والتمويلية.• يدعو المؤتمر جميع الاعضاء الموقعين على الاتفاقيات البيئية الدولية إلى تعزيز التعاون الدولي في الادارة المشتركة لأحواض الانهار العابرة للحدود والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة.• اهمية استثمار الغاز المشتعل والغاز المصاحب في إنتاج طاقة نظيفة بديلة لتحقيق هدف صفر شعلة في العراق بحلول عام 2030.• تعزيز الشراكة بين وزارتي الكهرباء والنفط من أجل انتقال تدريجي للطاقة في العراق.• التأكيد على أهمية استخدام مياه البحر في عمليات الاستخراج النفطي.• ضرورة تقديم الدعم لمبادرات الشباب العاملين في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر.• الدعوة لاتخاذ إجراءات ألدارة رشيدة ومتكاملة للنفايات.• يحرص أصدقاء العراق في المجتمع الدولي على دعم نهج العراق المتوازن للتخفيف من آثار يعزز النمو الاقتصادي، ويمّك تغير المناخ والتكيف معه. ان هذا النهج للمجتمعات والافراد والصناعات من تطوير وتنفيذ السياسات التي تناسب احتياجاتهم.• الاشادة بقرار مجلس الوزراء الموقر والخاص بالإعفاء الكمركي والضريبي على استيرادات تقنيات الري الحديثة، والتي تتسم بالكفاءة في استخدام المياه والطاقة.• الدعوة لأنشاء صندوق وطني يخصص لمواجهة التغيرات المناخية، والذي سيضمن تمويلا يمكن التنبؤ به للإجراءات المناخية ذات الاولوية.• تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية وخلق بيئة مواتية لإستحصال التمويل الدولي لتغير المناخ.• العمل على تطوير رؤية العراق لتغير المناخ والبيئة واعداد ستراتيجية شاملة للاقتصاد الاخضر المستدام وحماية الفئات الهشة.• يؤكد المؤتمر على اهمية التمويل المشترك للوصول إلى التمويل الدولي في مكافحة أزمة المناخ وتنفيذ المساهمات الطوعية.• يدعو المؤتمر البنك المركزي الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التمويل الميسر للاقتصاد الاخضر، والذي يدعم أولويات التكيف والتخفيف في العراق.• يرحب المؤتمر بأعلان رابطة المصارف الخاصة ومساهمتها بتنفيذ 10 ٪ من مبادرة التشجير التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت زراعة خمسة مليون شجرة.• تشكيل سكرتارية تتألف من الجهات ذات العلاقة تتولى متابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر ورفع تقارير تقدم عمل دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء.