مستشار السوداني: محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة إعمار ومشاريع سكن

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة أعمار ومشاريع السكن من اولويات الحكومة الحالية".‏وتابع، أن "توجه الحكومة هو لبناء مدن متكاملة جديدة وهذه ستوفر مجال عمل لاكثر من ٣٨ مهنة في البلاد والالاف من فرص العمل".‏واشار الشمري الى، أن "تأسيس صندوق لإنصاف المحافظات الاكثر فقراً سيحدث طفرات تدريجية في المستوى المعيشي".