زيدان يبحث مع تحالف العزم عددا من القضايا الخاصة بالمحافظات

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع تحالف العزم عددا من القضايا الخاصة بالمحافظات.

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل وفدا من تحالف العزم وبحث معهم عددا من القضايا المعروضة علـى المحاكم والخاصة بالمحافظات التي يمثلها نواب التحالف".



واضاف ان" الجانبين بحثا آليات التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية".