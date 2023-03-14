رشيد والسامرائي يبحثان القضايا المتعلقة بالمناطق المحررة

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، القضايا المتعلقة بالمناطق المحررة وظروفها.

وقال التحالف في بيان، إن "رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي زار، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مكتبه".

وأكد السامرائي "ضرورة تكاتف كل القوى والاطراف الفاعلة في المشهد السياسي من اجل انجاح البرنامج الحكومي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

وتابع البيان "ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بالمناطق المحررة وظروفها وسبيل تعزيز الاستقرار والامن فيها وقانون العفو العام".