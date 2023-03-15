السوداني يصل السليمانية ضمن زيارة كردستان

السومرية نيوز – محليات



وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى السليمانية ضمن زيارته إلى إقليم كردستان.







وأضاف، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، وعدد من المسؤولين في المحافظة، استقبلوا السوداني لدى وصوله".



وأشار البيان الى، أن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في المحافظة وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، كما سيلقي كلمة في ملتقى السليمانية السابع، تتناول أهم التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العراق والمنطقة". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني وصل إلى مدينة السليمانية، وذلك ضمن زيارته إقليم كردستان العراق".وأضاف، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، وعدد من المسؤولين في المحافظة، استقبلوا السوداني لدى وصوله".وأشار البيان الى، أن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في المحافظة وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، كما سيلقي كلمة في ملتقى السليمانية السابع، تتناول أهم التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العراق والمنطقة".

الى ذلك، وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، الى السليمانية لحضور ملتقى السليمانية السابع.



وذكر المكتب الاعلامي للقضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وصل إلى السليمانية لحضور ملتقى السليمانية السابع وكان في استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني ووزير العدل خالد شوان ووزير البيئة نزار محمد سعيد ورئيس محكمة الاستئناف جاسم جزاء جافر ومحافظ السليمانية هافال ابو بكر".



