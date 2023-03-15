السوداني يهنئ الليوث: كلنا ثقة بقدرتكم على حصد لقب البطولة

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، منتخب شباب العراق على تأهلهم الى نهائي كأس اسيا.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر: نهنئ ونبارك فوز أبناء العراق، ليوث الرافدين على اليابان وتأهلهم إلى نهائي بطولة آسيا للشباب".



وأضاف: " كلنا ثقة بقدرتكم على حصد لقب البطولة فأنتم الاجدر به".



وكان منتخب الشباب قد تأهل الى نهائي كأس اسيا بعد التغلب على نظيره الياباني بركلات الترجيح.