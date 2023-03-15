برئاسة أبو الهيل.. المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب يعقد اجتماعه في الكويت

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان ابوالهيل أكد في كلمة له في هذا الاجتماع، ان "الكويت تمتلك مقومات مهمة تمكنها من ان تعلب دوراً مهماً في اعادة صناعة الاعلام العربي ايجابياً انطلاقا من حكمة حكومتها وسخاء اهلها، وكذلك لان شاشاتها لم تتسخ باعلام الفتنة، طوال اتقادها بين الدول والمجتمعات وان اوراق صحفها، ظلت ناصعة البياض رغم العاصفة الصفراء التي صبغت بعض وسائل اعلامنا بلونها الأصفر".وأضاف: "من هذا المنطلق واستثمارًا لهذه الفرصة التي تستضيف فيها الكويت هذه الاجتماعات المهمة اتمنى على وزارة الاعلام الكويتية ان تبادر لصناعة منصة اعلامية عربية مشتركة تشتغل على استعادة الهوية الثقافية العربية المشتركة فنياً واعلامياً وثقافياً بعيدا عن لغة السياسة وخلافاتها، كما اتمنى ان ينبثق تحالف الاعلام العربي المشترك من دولة الكويت ليكون وعاء لكل قضايانا المشتركة كالقضية اللبنانية التي قفزت لواجهة هذه القضايا وقضيتنا الكبرى فلسطين وعواصمنا المنكوبة كدمشق وصنعاء وطرابلس وغيرها من العواصم والمدن التي تستحق الدعم الاعلامي الهادف والهادئ بدل ان تكون مادة للتندر والفتنة وخبراً اولاً للاحداث".وتمنى ابوالهيل بحسب البيان من جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الاعلام العرب: "منح الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية او سياسية، الفرصة الكافية للتعبير عن امكاناتها الجمالية وقدرتها على تنظيم الفعاليات والاحتفالات العربية المشتركة وبحضورنا جميها وان لا نبخل عليها بهذا الحضور ".واشاد ابوالهيل "بنجاح فعاليات بعض العواصم العربية كبغداد وطرابلس عاصمة الاعلام العربي قائلًا: "لقد نجحت طرابلس في تنظيم فعاليات اعلامية وفنية رائعة طوال فترة إختيارها عاصمة للإعلام العربي كما نجحت قبلها بغداد في استضافة اجتماعات اللجنة الدائمة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب ونجحت مثلها البصرة بتنظيم اجمل خليجي وستنجح بيروت كعاصمة للأعلام والجمال والفنون".واضاف ابوالهيل :"يجب علينا معرفة حجم وجدية التحديات التي تواجه مجتمعاتنا واعلامنا التقليدي وعدم الاستغراق في الشعارات الاعلامية وبيروقراطية الاجراءات التي تستنزف جهودنا ووقتنا في الوقت الذي نشاهد فيه مدى سرعة الثورة الرقمية، يجب علينا وضع خطة عملية لمواجهة التحديات السلبية للأعلام الرقمي وثورة التكنلوجيا قبل ان تلتهم هويتنا واجيالنا لان التحولات المتسارعة للثورة التكنلوجية لن تنتظر احداً منا ولم تسمح لوزارات اعلامنا وهيئاتنا المنظمة للأعلام باللحاق بوتيرتها المتسارعة".وحذر ابوالهيل في كلمته من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي بقوله،ان "وسائل التواصل الاجتماعي هدمت اسوار البيوت وازالت الستار عنا وكشفت اجيالنا للعراء، فبقدر ما تقدمه هذه التطورات من معارف وعلوم وتقنيات فإنها ساهمت بتفكيك الهويات ونسف القيم المجتمعية واعلاء شأن نماذج غير صالحة للاحتذاء بها من قبل أبنائنا، لست ضد ان يكون الإنسان مشهوراً او بلوگراً لكن عليه ان يعي خطورة وأهمية ما يقوم به وينشره من محتوى كما عليه ان يصعد من محتواه وان يعي خطورة ما يقوم به ، انا هنا لا احارب هذه الثورة انما أدعو لاستثمارها في صناعة محتوى هادف يسهم في تكريس القيم بدل تحطيمها ".أمامنا ملفات مهمة وكثيرة على طاولة هذا الاجتماع الذي ينعقد برئاسة دولة العراق، رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي وعضوية اصحاب المعالي وزراء الإعلام ألعرب ومن يقوم مقامه، وباستضافة كريمة من دولة الكويت ووزير اعلامها الموقر.يذكر ان العراق يشغل رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب منذ دورتين برئاسة الدكتور مجاهد ابوالهيل الذي بذل جهوداً كبيرة في إقناع الوزراء ألعرب لإعادة انتخاب العراق لدورتين متتاليتين.