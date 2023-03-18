السومرية نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة المالية

السومرية نيوز – سياسية



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، مسودة قانون الموازنة العامة للدولة للسنوات 2023، 2024، 2025 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.





ووافقت الحكومة خلال جلستها الاثنين 13 آذار الجاري، على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وأحالته إلى مجلس النواب".



