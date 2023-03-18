العزم: ندعم اقرار الموازنة على ان تكون منصفة للشعب

وقال العبيدي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "ندعم اقرار الموازنة وحسب رؤية الحكومة على ان تكون منصفة للشعب وداعمة لتحقيق ما يطمح له العراقيون".واضاف :"نأمل أن يعم الاعمار الذي هو اساس الأمن والاستقرار في بلدنا الذي عانى شعبه طويلا وحان وقت إنهاء معاناته".