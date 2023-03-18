مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة.



وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب، قرر تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة".



أدناه جدول أعمال جلسة اليوم: