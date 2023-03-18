مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وفي وقت سابق من اليوم، قرر البرلمان تأجيل عقد جلسته نصف ساعة.