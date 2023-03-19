لبحث هذه الملفات.. وفد أمني إيراني برئاسة شمخاني يصل بغداد

السومرية نيوز – دوليات



وصل وفد إيراني أمني رفيع المستوى، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاحد، إلى العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاخير "استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في العاصمة بغداد".

وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية أن شمخاني سيجري مباحثات في بغداد تتعلق بعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق.



ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، سيبحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قضايا تتعلق بالمبادلات التجارية التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتسهيلات البنكية.



وأشارت إلى أن المباحثات ستتضمن حل ما وصفتها بـ "التحديات الأمنية" التي تؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.



بدوره، مكتب شمخاني ذكر، أن "زيارة الأخير جاءت بناء على دعوة نظيره العراقي قاسم الاعرجي، ويرافقه رئيس البنك المركزي الإيراني وبعض معاوني وزارة الخارجية".



وأضاف: "إضافة الى مواضيع اقتصادية، سيتم بحث ملف امن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كردستان وملف المنظمات الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق العراق مقرا لها لشن هجمات على ايران".



وأكد مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن".



