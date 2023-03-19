رئيس البرلمان يقرر نقل عضوية نائب من لجنة النزاهة الى الزراعة النيابية (وثيقة)



السومرية نيوز – سياسة



قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نقل عضوية النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة النيابية إلى لجنة الزراعة والمياه والاهوار.

وبحسب وثيقة صادرة عن الحلبوسي وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر نقل النائب هادي حسن مريهج حمي السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية.



الوثيقة ادناه: