الحلبوسي وشمخاني يبحثان التطورات السياسية وآفاق التعاون

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي استقبل أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفدَ المرافق له، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، وآفاق التعاون المشترك ".وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أن "مجلس النواب يدعم الحكومة في ملف تعزيز العراق لعلاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مرحّباً بالتفاهم وعودة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، والذي سيسهم بترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، أكد شمخاني "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثانية بين البلدين بجميع المجالات، مجدّدا شكره "للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي".