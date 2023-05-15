اجتماع نيابي مع المحافظين لبحث موازنة مشاريع الخدمات والإعمار

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة الخدمات والاعمار النيابية تبحث مع المحافظين موازنة مشاريع الخدمات والاعمار التي ادرجت في الموازنة العامة الاتحادية".وفي وقت سابق، باشرت اللجنة المالية النيابية، بتفكيك بنود الموازنة، فيما أكدت ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وإبداء مقترحاتها".وأضاف، أن "اللجنة شرعت في مستهل الاجتماع بقراءة بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات، وبيع النفط بسعر (70) دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".وتابع، أن "اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة، وتم التأكيد على ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في إنجازها خلال فترة زمنية محددة".