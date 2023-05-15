تفاصيل جديدة تخص موازنة السنوات الثلاث: أكبر مبلغ مّر على الحكومات العراقية

وقال الكلابي في حديث لـ السومرية، إن "اللجنة المالية تبذل جهداً شاقاً بغية إنجاز الموازنة على أتم وجه"، مبينا أن "اللجنة تجتمع منذ التاسعة صباحاً ولغاية أوقات متأخرة من الليل".وأضاف عضو مجلس النواب، أن "مواد قانون الموازنة كثيرة ومتشعبة، والعمل عليها جاد"، مؤكدا أن "مبلغ موازنة الثلاث سنوات هو من أكثر المبالغ التي شهدتها موازنات العراق".وأشار الكلابي الى، أن "مجلس النواب تسعى الى جعل الموازنة تتطابق مع رؤية الحكومة"، مستدركا "قانون الموازنة لم يشهد مشكلات في فقراته".ولفت الى أن "اللجنة المالية تسير وفق أمور حسابية وتفصيلية ومناقلات، وسنقدم رؤية أولية فيما بعد بخصوص موعد إقرار القانون".وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين باشرت اللجنة المالية النيابية، بتفكيك بنود الموازنة، فيما أكدت ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وإبداء مقترحاتها".وأضاف، أن "اللجنة شرعت في مستهل الاجتماع بقراءة بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات، وبيع النفط بسعر (70) دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".وتابع، أن "اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة، وتم التأكيد على ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في إنجازها خلال فترة زمنية محددة".