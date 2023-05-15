بغداد وواشنطن تبحثان آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس الأعمال الأميركي-العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس".وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، فضلاً عن ترسيخ هذا التعاون في مجال الطاقة والبيئة، إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأمريكية، استناداً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بما يحقق متطلبات النهوض بهذه الملفات، التي تمثل أولوية في المنهاج الحكومي".وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة عازمة على تهيئة كلّ ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية، من خلال القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن العراق اليوم فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي تنتظر قدوم الشركات الكبرى".