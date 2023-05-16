السامرائي يؤكد لغانلي ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق وأستراليا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السامرائي استقبل، في مكتبه، السفيرة الأستراليَّة لدى العراق باولا غانلي"، مؤكدا "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي".وأشار رئيس تحالف العزم، بحسب البيان، إلى "أهمية فتح آفاق التعاون مع استراليا بهدف تبادل الخبرات في المجالات كافة"، مستذكراً "الدعم الذي قدمته استراليا للعراق إبان مرحلة الحرب على الارهاب ".وذكر البيان، أن "السامرائي قدم شكره للسفيرة على زيارتها الاخيرة لمدينة سامراء".