مجلس المفوضين يصوت على اختيار رئيس له

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد اليوم الثلاثاء الموافق 16 ايار 2023 اجتماعا اعتياديا تم التصويت فيه على اختيار القاضي عمر احمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل السيد جليل عدنان خلف".كما تم اختيار القاضي فياض ياسين حسين نائبا لرئيس المجلس وحصل كلاهما على ثقة المجلس بأجماع الحاضرين. بحسب البيان.