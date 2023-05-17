القضاء يناقش مع إيطاليا وهولندا ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة وتصميم دور القضاء



السومرية نيوز - سياسة

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، خلال استقباله سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي، ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي طاهر الحمود لتقديم".



وناقش الجانبان "ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة الهولندية"، وفق البيان.