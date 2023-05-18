"مستقلاً ويجمع المكونات".. رشيد يفتتح المركز الثقافي الكردي العربي في السليمانية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد افتتح المركز الثقافي العربي الكردي برفقة شخصيات سياسية وثقافية واسعة".وقال رئيس الجمهورية خلال كلمة القاها خلال مراسيم الافتتاح، أن "المركز الثقافي سيكون حاملًا لأسماء كبيرة من المثقفين العرب والكرد، وسنعمل من خلال هذا المركز على تعزيز الثقافة العراقية بشكل عام".وأضاف، أن "المركز الثقافي سيكون عنواناً للثقافة العراقية بكل مكوناتها واديانها، ويعزز من ثقافة اللغات العربية والكردية".وذكر رشيد، أن "المركز سيكون نقطة الوصل بين المثقفين العرب والكرد"، لافتا الى أنه "سيكون مركزاً ثقافياً مدنياً مستقلاً غير تابع لاي جهة، وسيجمع جميع مكونات العراق واديانه".