الأمم المتحدة: تمرير موازنة العراق بشكل سريع أمر محوري وضروري

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها في جلسة مجلس الأمن بشأن العراق، وتابعتها السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية تركز على توطيد دعائم الاستقرار السياسي"، مشيرة الى ان "الاتفاق على تمرير موازنة العراق بشكل سريع أمر محوري وضروري".وأضافت، ان "إقرار الموازنة من شأنه دعم توفير الخدمات العامة الملائمة وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات"، موضحة ان "الحكومة العراقية اتخذت مواقف واضحة ضد الفساد".ودعت الممثلة الأممية الأطراف في إقليم كردستان إلى "تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات والعمل لخدمة مصالح جميع الناس".وأشارت بلاسخارت الى، ان "الفساد والحكم الضعيف والجماعات المسلحة تزعزع الأوضاع في العراق."وبشأن أزمة المياه في العراق أكدت بلاسخارت، أن" المياه أهم أزمة مناخية في العراق، والحكومة تجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق، وللتوزيع العادل للموارد بين جيران العراق نفس القدر من الأهمية، والحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق".