العراق والسعودية يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمُحاربة تجارة المخدرات

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان ترأسا الإجتماع الرابع للجنة السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة المُنبثقة عن مجلس التنسيق السعوديّ العراقيّ في جدة، بحضور عدد من القادة العسكريين والأمنيين العراقيين والسعوديين.".وجرى خلال الإجتماع، استعراض العلاقات الأخويَّة المتينة، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مُختلِف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المُشترَك لاسيما في المجالات السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة، بحسب البيان.وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، وتهيئة مذكرات تفاهم في مجال تسهيل إجراءات السفر بين البلدين".وأكَّد الجانبان على "ضرورة تكثيف العمل المُشترَك لمُحاربة التجارة بالمخدرات والاستفادة من الإجراءات التي تتبعها المملكة في هذا المجال، وأهمّيَّة الاستمرار في تبادل المعلومات لمحاربة عصابات داعش الإرهابيَّة.".وفي الختام تطرق الجانبان إلى مُستجدّات الأوضاع على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة، وفق بيان وزارة الخارجية العراقية.