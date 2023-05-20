الحكيم والعامري على طاولة واحدة.. مناقشة جملة ملفات أبرزها الموازنة

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى صباح اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى تداول تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات القادمة وسبل دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وفق الأولويات وعلى رأسها ملف الخدمات"، مبينال انه "تم خلال اللقاء مناقشة سبل تقوية الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة وتماسكهما".وبحسب البيان، شدد الحكيم على "ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة للبلد وحفظ حقوق الجميع، مبينا أهمية أن تتسق الموازنة مع أولويات الحكومة، كما دعا إلى تحويل حالة الاستقرار الحالية إلى حالة دائمة".وأكد الحكيم خلال اللقاء، ان "الاستقرار الدائم ليس نتاجا لحركة الحكومة فحسب وإنما يتحقق بتضافر جهود الجميع من حكومة وقوى سياسية وفاعليات اجتماعية واقتصادية"، فيما بين "أهمية الانفتاح العراقي على محيطه العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، حيث أثبت العراق صدق نواياه وتوجهاته بأن يكون مع الجميع ومع حل الخلافات باعتماد الحوار والبحث عن المشتركات"، وفقا للبيان.وتابع، أن "نظرة العالم للعراق تتغير بفعل التطور الذي يشهده سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا".