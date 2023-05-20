البرلمان: اللجنة المالية أكملت التصويت على معظم مواد قانون الموازنة

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتمع مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)".واكد المندلاوي بحسب البيان، ان "اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لاخراج وانضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية، وان اعضاء اللجنة اكملوا التصويت على معظم مواد القانون، ومستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة".