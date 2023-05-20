الاعرجي: العلاقة مع الناتو أمر استراتيجي بالنسبة للحكومة العراقية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأعرجي، قدم الشكر باسم الحكومة العراقية لما قدمه قائد البعثة السابق من جهود، معربا عن سعادته باستقبال القائد الجديد"، مؤكدا "أهمية استمرار العلاقة مع بعثة الناتو، والعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية"، لافتا إلى أن "العلاقة مع الناتو أمر استراتيجي بالنسبة للحكومة العراقية، وليست موجهة ضد أحد".من جانبه أشار القائد السابق للبعثة في العراق، إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة"، مبينا أن نجاح عمل بعثة الناتو هو نجاح للعراق".كما أكد قائد بعثة الناتو الجديد، "استمرار دعم الحلف للعراق، فيما يتعلق بالاستشارة والتدريب والمعلومات"، مشيرا إلى أن "الهدف المشترك للجميع هو تحقيق الأمن والاستقرار في العالم أجمع".