السومرية نيوز – سياسة



شبه أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الاحد، الكيانات والعلاقات والتحالفات السياسية بـ"الدور السكنية"، فيما أكد أن بعضها يظطرك للكتابة عليه "الدار للبيع".



وقال الزيدي في تغريدة، تابعتها السومرية نيوز: "الكيانات والعلاقات والتحالف السياسية تشبه الدور السكنية، بعضها عامر ومتين بأساساته، ورصين بنشأته، وبعضها يستحق الترميم والإصلاح بين الحين والأخر".



وأضاف: "بعضها يستحق الهدم؛ لبناء دار جديدة، ومنها ما يضطرك الى أن تكتب عليه (الدار للبيع)؛ لان أساساتها هشة وسقفها آيل للسقوط، والسكن فيها مؤذٍ".

