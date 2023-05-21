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المالية النيابية تكشّف آخر مُستجدات الموازنة: جلستان للحسم وهذا موعد التصويت
سياسة
2023-05-21 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/38/حسين-حاتم
المصدر:
السومرية نيوز
5,152 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسية
كشف عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاحد، آخر مستجدات قانون الموازنة المالية لعام 2023، فيما أشار الى حسمها سيكون خلال أسبوع.
وقال الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية أكملت أغلب مواد الموازنة المالية العامة".
وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أن "ما بقي من بنود الموازنة، ما يقارب ثلاث فقرات تتعلق بإقليم كردستان"، مبينا أن "تلك الفقرات تركت للكتل السياسية".
وأشار الكلابي الى، أن "مواد الموازنة التي جاءت من الحكومة، كانت غير واضحة"، لافتا الى ان "اللجنة المالية طلبت إعادة صياغتها بشكل يتناسب مع حجم الموازنة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن "مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة خلال أسبوع كحد أقصى"، موضحا أن "الموازنة ستقرأ ويصوت عليها خلال جلستين؛ بسبب كثرة موادها وبنودها".
وفي وقت سابق، أنهى مجلس النواب، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية ( 2023، 2024، 2025).
وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.
وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.
المحرر:
حسين حاتم
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