عراك وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان (فيديو)

وقال مصدر سياسي لـ السومرية نيوز، إن "هذه التطورات حصلت نتيجة خلاف على جدول أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان".وحصلت السومرية نيوز، على مقطع مصور يوضح ما جرى في الجلسة من حدوث تشابك بالايدي وضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكرد.