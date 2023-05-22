لجنة نيابية تطالب بإيصال المساعدات المالية للمناطق المتضررة من الجفاف

وقال البولاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية طالبت بإيصال المساعدات المالية للمناطق المتضررة من شح المياه، منها الريف والمناطق الزراعية وغيرها".وأضاف ان "شح المياه مسألة ترتبط بملف سياسي بين العراق ودول الجوار"، لافتا الى ان "تبطين الانهار يحتاج تخصيصات من الموازنة المالية".ولفت الى ان "اللجنة الامن والدفاع النيابية طالبت بأنشاء صندوق للاهتمام بالمحافظات الاشد فقرا"، مضيفا ان "العبرة ليست بالتخصيصات المالية لهذه المحافظات بل بتوجيهها واستثمارها بأماكنها الصحيحة".وأوضح ان "موازنة السنوات الثلاثة تأخرت كثيرا"، مبينا ان "ائتلاف ادارة الدولة امامه مسؤولية كبيرة".