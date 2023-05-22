المالكي والخزعلي يبحثان مستجدات الوضع السياسي والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".وأضاف أن "اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود، والعمل المشترك من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي بما يلبي طموحات الشعب العراقي".