السوداني والحكيم يؤكدان أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة سماحة عمّار الحكيم".وشهد اللقاء بحسب البيان "استعراض مختلف الأوضاع العامّة على المستوى الوطني، والجوانب الأمنية والاقتصادية، وسير تنفيذ الخطط الحكومية وفقاً للمنهاج الوزاري، والتقدم الحاصل في تلبية متطلبات وأولويات احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات".كما جرى "التأكيد على أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض على مجلس النوّاب، وضرورة الشروع بما ورد فيه من برامج وخطط تنموية تتصدى لأبرز الملفات التي تشكل أولويةً في حياة المواطنين، وسبل دعم الحكومة والأجهزة التنفيذية بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام".