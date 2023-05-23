العراق يقدم تعازيه إلى إيطاليا

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، وقدم تعازيه إلى الحكومة والشعب الإيطالي بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة بولونيا الإيطالية".وأكد رئيس الجمهورية "تطلع العراق إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والعلمية، وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات لمواجهة التغيرات المناخية، مشيداً بدور إيطاليا المساند للعراق إبان حربه ضد الإرهاب وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية".من جانبه، أكد السفير كريكانتي "حرص إيطاليا على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع العراق بشكل أعمق، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي يسود العراق حالياً سينعكس إيجابا على تفعيل النشاط الاستثماري الدولي وبما يحقق المزيد من الازدهار والتقدم".كما جرى، خلال اللقاء، "بحث الاستعدادات لزيارة دولة المرتقبة لفخامة الرئيس إلى إيطاليا، حيث تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من نظيره الإيطالي والتي تعد أول زيارة دولة تنظم لرئيس عراقي".