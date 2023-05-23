الصدر: الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت الى حرب عقائدية

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت الى حرب عقائدية.

وقال الصدر في كلمة له خلال زيارته لمرقد والده في النجف، إن "كل من ادعى انني الامام المهدي فهو عدو الله وعدو آل الصدر وعدوي على وجه الخصوص".

وأضاف "لا تشوهوا وجه الاصلاح والمصلحين"، مشيراً الى أن "الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت الى حرب عقائدية فهذا ديدن الفاسدين والمنشقين وتدعمهم اياد خارجية".