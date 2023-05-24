الصدر يوجه رسالة لاتباعه: قاطعوا الفاسدين والمفسدين

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "عظم الله أجوركم بهذا المصاب العظيم بأبينا الحبيب الصدر الوائلي، الناطق بالحق، ونجليه الحبيبين اللذين ذادا عن أبيهما، فجزاهما الله خير الجزاء".وأضاف: "ثم أوجه شكراً لكل المحبين والمخلصين الذين سطروا أروع معاني الطاعة.. فإن دل على شيء، فإنه يدل على حبهم لنا، وحبي لهم..".وذكر زعيم التيار الصدري: "أؤكد مرة أخرى على أن يقاطعوا كل الفاسدين والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة.. وأن يوحدوا صفوفهم لأجل الإصلاح، الذي سار عليه السيد الوالد قدس الله سره".وأتم الصدر: "لعن الله قتلةَ الصدر ونجليه.. وحيّا الله محبّيه والسلام على أهل السلام ورحمة الله وبركاته".