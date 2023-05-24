رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى التعليم في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل قصر بغداد، مديرة مدرسة قدموس الدولية روعة كمال شوريز يرافقها عدد من الأساتذة ونخبة من الطلبة المتميزين".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية اعتماد المناهج التربوية الحديثة التي تنمي مهارات الطلبة في مراحل الدراسة الأولية وقدراتهم الذهنية والإبداعية وبما سينعكس إيجاباً على مستقبلهم وما يمكن أن يقدموه لبلدهم"، مشيرا إلى "أهمية التركيز على النشاطات اللاصفية خاصة في الجوانب الصحية والبيئية والتعايش السلمي".وأشار رشيد إلى "ضرورة الارتقاء بمستوى التعليم في العراق ودعم العملية التربوية، كما استمع رئيس الجمهورية إلى طروحات وآراء الطلبة المتميزين حول المناهج التي يتلقونها في المدرسة فضلاً عن طموحاتهم وأهدافهم التي يرومون تحقيقها مستقبلاً".