الصدر يدعو لتحرير العراق من "الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع"

وقال الصدر في تغريدة نصها ادناه:بسمه تعالىيا شهيداً أصبح أمةيلتحق بركبها الصالحون والمصلحونيا شهيداً أصبح مناراً شامخاً يستضيء بنوره السالكون. يا شهيداً أصبح ملهماً بزهده وتقواه وتواضعه لكل من أشاح بنفسه عن الدنيا.يا شهيد الإصلاح سلام عليك سلاماً سرمدياً أبدياً.ولعن الله قاتليك.. حيث أصبحت كعبة يرتادها المؤمنون.. وأصبح البعث العفلقي الصدامي في مطاوي النسيان.. وتحرر العراق منهم.. فنسأل الله أن يحرّر العراق من الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع... ليبقى العراق عراق الإصلاح عراق عليّ والحسين والشهداء والصالحين.