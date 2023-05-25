المالية النيابية تعلن استعدادها لإرسال الموازنة لرئاسة البرلمان

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المالية النيابية عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة والأرقام المدرجة بالجداول من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق حسب الحاجة والنسبة السكانية".وأشارت الى "أهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي".وجددت اللجنة استعدادها لـ"لأرسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريق القانون بأسرع وقت".وأشار البيان الى، أن "اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية".