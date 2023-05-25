العراق والسعودية يناقشان تفعيل مذكرات التفاهم بهذه القطاعات

واوضحت سامي، دور اللجان المنبثقة عن الجانبين في تفعيل المشاريع المقترحة من الاشقاء السعوديين والمتعلقة بجوانب التمويل والمنح المقدمة لأغراض البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ومشاريع سايلو الحبوب في المحافظات، وذلك بحسب بيان لوزارة المالية ورد للسومرية نيوز.وبذات السياق، رحبت وزيرة المالية، برغبة حكومة المملكة في المساهمة بصندوق التنمية العراقي، والذي من المزمع انشاؤه حال استحصال موافقة البرلمان العراقي.كما ناقشت في أثناء لقائها بممثلين عن صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي، المشاريع المقترح تنفيذها في العراق، ورحبت بها، حيث وعدت بإدراجها ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة ٢٠٢٤، وفقا للبيان.يشار الى ان اللقاءات جاءت على هامش اجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقد بجدة، وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، الى جانب الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين.