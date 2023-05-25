العراق وتشيك يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني استقبل وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والطاقة والصحّة والنقل الجوي، والبعثات الدراسية، ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وجمهورية التشيك".وأعرب السوداني عن "ترحيبه بالوزير والوفد الضيف"، مشيراً إلى أنّ "العراق قد تجاوز الصعوبات الأمنية، وأنّ الأبواب مفتوحة أمام الشراكات المثمرة مع جميع الأصدقاء، مؤكداً أنّ الفرصة متاحة للشركات التشيكية للمساهمة في الخطط الحكومية الخاصّة بإعمار البنى التحتية وتحديث الخدمات".وأشار السوداني إلى "مواقف جمهورية التشيك الإيجابية والمسانِدة لجهود القوات الأمنية العراقية في حربها على الإرهاب، ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي التدريبية في العراق"، مبيناً أنّ "الحكومة تسعى إلى صياغة رؤية جديدة بين العراق والتحالف الدولي، على أساس الحاجة الفعلية والرؤى المستقبلية للتحديات".من جانبه أكّد الوزير التشيكي ترحيب حكومة بلاده بـ"الخطوات الاقتصادية العراقية، التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، مُثنياً على التوجّه الإيجابي المستقبلي الذي قدّمته الحكومة العراقية، وبيّن أنّ وفداً من رجال الأعمال وممثلين عن عشرين شركة تشيكية، يزور العراق حالياً للبحث في فرص التعاون الاقتصادي المشترك".كما قدّم ليبافسكي دعوةً رسميةً من رئيس جمهورية التشيك إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة التشيك، من أجل توثيق العلاقات الثنائية وتدعيمها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".